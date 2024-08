La Soluzione ♚ Un luogo di raccolta dei rifiuti urbani La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DISCARICA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DISCARICA

Curiosità su Un luogo di raccolta dei rifiuti urbani: Una discarica, nel ciclo della gestione dei rifiuti, è un luogo dove vengono depositati/stoccati e fatti marcire in modo non selezionato e permanente i rifiuti solidi urbani e tutti gli altri rifiuti (anche umidi) derivanti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, ecc. ) che, in seguito alla loro raccolta, non è stato possibile riciclare, inviare al trattamento meccanico biologico (TMB) eventualmente per produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo, pirolisi o, in ultima ratio, l'utilizzo come combustibile negli inceneritori (inceneritori con recupero energetico o termovalorizzatori).

Altre Definizioni con discarica; luogo; raccolta; rifiuti; urbani; La raggiungono i camion della spazzatura; Luogo di raccolta rifiuti; Vasta area in cui sono stoccati rifiuti; Originario di un luogo; Luogo fortificato su un monte; La figura retorica che si usa dicendo il Poeta in luogo di Dante; Quelli sacri chiamano i fedeli a raccolta; Una raccolta di volumi; Raccolta di offerte di denaro; Raccoglie i rifiuti sigla; Si riempie di rifiuti solidi; La può essere la raccolta dei rifiuti; Il pittore del Novecento autore dei Paesaggi urbani; Quelli urbani costituiscono dei centri abitati; I settori urbani;