La raggiungono i camion della spazzatura

: ) che, in seguito alla loro raccolta, non è stato possibile riciclare, inviare al trattamento meccanico biologico (TMB) eventualmente per produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo, pirolisi o, in ultima ratio, l'utilizzo come combustibile negli inceneritori (inceneritori con recupero energetico o termovalorizzatori). Una discarica, nel ciclo della gestione dei rifiuti, è un luogo dove vengono depositati/stoccati e fatti marcire in modo non selezionato e permanente i rifiuti solidi urbani e tutti gli altri rifiuti (anche umidi) derivanti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, ecc.

Italiano: Sostantivo: discarica f sing (pl.: discariche) . (ecologia) luogo dove si portano gli scarti industriali, i materiali inerti e la spazzatura. (marina)il complesso delle manovre di scarico di prodotti commerciali da una nave mercantile. Sillabazione: di | scà | ri | ca. Pronuncia: IPA: /di'ska.ri.ka/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di discaricare . Sinonimi: immondezzaio, raccolta di rifiuti.