La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vi si accumulano i rifiuti urbani' è 'Discarica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISCARICA

Curiosità e Significato di Discarica

La parola Discarica è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Discarica.

Perché la soluzione è Discarica? Una discarica è un luogo dove vengono depositati in modo controllato i rifiuti urbani che non possono essere riciclati o smaltiti in altri modi. È uno spazio dedicato alla raccolta e allo smaltimento di scarti di vario tipo, spesso situato in aree periferiche. La gestione corretta delle discariche è fondamentale per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Come si scrive la soluzione Discarica

Hai trovato la definizione "Vi si accumulano i rifiuti urbani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R M E I L L A P R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIMPALLARE" RIMPALLARE

