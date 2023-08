Così è detto un accessorio da biliardo per la mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto un accessorio da biliardo per la mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GUANTINO

Significato/Curiosita : Cosi e detto un accessorio da biliardo per la mano

Dei dati da ricordare. un bastone può anche fungere da manico per numerosi attrezzi, quali ad esempio la forca, l'accetta, la zappa e così via. james... Il castello di salvaterra (noto anche come castello di san guantino) è un edificio fortificato situato nel comune di iglesias in sardegna. il castello... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

