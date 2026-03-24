Accessorio dei compassi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Accessorio dei compassi' è 'Tiralinee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRALINEE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Accessorio dei compassi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accessorio dei compassi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tiralinee? Il tiralinee è un accessorio dei compassi che consente di tracciare linee parallele con precisione. Si tratta di un elemento che si aggancia al compasso, permettendo di mantenere una distanza costante tra la linea tracciata e un punto di riferimento fisso. Questo strumento risulta particolarmente utile in disegni tecnici e progetti architettonici, dove la precisione delle linee parallele è fondamentale. La sua presenza semplifica notevolmente il lavoro di disegno e rende più accurati i risultati finali.

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Accessorio dei compassi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tiralinee

Questa pagina è dedicata alla definizione "Accessorio dei compassi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accessorio dei compassi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tiralinee:

T Torino I Imola R Roma A Ancona L Livorno I Imola N Napoli E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accessorio dei compassi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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