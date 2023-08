Macchina agricola usata per dissodare il terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina agricola usata per dissodare il terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARATRO

Significato/Curiosita : Macchina agricola usata per dissodare il terreno

Necessari per la molto più tarda macchina a vapore: «con il sistema della manovella e della biella, tutti gli elementi per costruire la macchina a vapore... Immagini o altri file sull'aratro (it, de, fr) aratro, su hls-dhs-dss.ch, dizionario storico della svizzera. (en) aratro / aratro (altra versione), su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

