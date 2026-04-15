Cesta usata per pescare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cesta usata per pescare' è 'Nassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NASSA

Perché la soluzione è Nassa? NASSA rappresenta un oggetto utilizzato nel mondo della pesca, spesso chiamato cesta, che permette agli pescatori di raccogliere e trasportare il pescato. Questa struttura, generalmente realizzata con materiali resistenti, si distingue per la sua forma e funzionalità, facilitando il lavoro in mare. La sua progettazione consente di mantenere il pescato fresco e di gestire facilmente le catture durante le operazioni di pesca. La cesta, quindi, svolge un ruolo essenziale nelle attività di pesca, garantendo praticità e efficienza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cesta usata per pescare". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Cesta usata per pescare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nassa

In presenza della definizione "Cesta usata per pescare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cesta usata per pescare" conferma che la soluzione 'Nassa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nassa

N Napoli A Ancona S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cesta usata per pescare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nassa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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