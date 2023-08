Estesa proprietà terriera grande fondo agricolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estesa proprietà terriera grande fondo agricolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TENUTA

Significato/Curiosita : Estesa proprieta terriera grande fondo agricolo

Latifondo (dal latino latus, "ampio", e fundus, "podere", "fondo") è una proprietà terriera di grandi dimensioni, lasciata incolta o coltivata con un'agricoltura... Nei terreni della tenuta nápoles è stata, fin dall'inizio, una delle sue maggiori fortune. quando apparteneva ad escobar, la tenuta contava più di 1500... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Estesa proprietà terriera grande fondo agricolo : estesa; proprietà; terriera; grande; fondo; agricolo; Abitano la seconda provincia emiliana più estesa ; Un estesa isola dell Indonesia; Famosa estesa area desertica tra Utah e Arizona; Detto di città estesa e ricca d insidie; Una estesa pianura italiana; Modeste proprietà terriere; Diritto di proprietà di un opera letteraria; Arbusti delle Ande le cui radici hanno proprietà medicinali; Registrato a nome del proprietario; Il proprietario della nave; Unità di misura terriera adoperata in Emilia; Grande proprietà terriera ; Un estesa proprietà terriera ; Misura terriera ; Una vasta proprietà terriera ; grande città inglese sul fiume Avon; Il grande parco di Vienna; grande capacità; Il ballo che diede grande notorietà ad Elvis Presley; Un caffè in tazza grande ; Come la fiera nascosta in fondo al covile; Finiti in un bassofondo ; In fondo a Kiev; In fondo agli aggettivi; Sottile riga su fondo di altro colore; Rinomato consorzio agricolo del Trentino; Uno spargimento sul terreno agricolo ; Uno spiazzo agricolo ; Attrezzo agricolo per tagliare le piante; Vastissimo possedimento agricolo ;

Cerca altre Definizioni