Una detrazione sulle ricevute di pagamento per lavori occasionali - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : RITENUTA D ACCONTO

000 * 1,33‰ = 139,65 euro (ulteriore detrazione) 483,00 - 103,29 (detrazione base) - 139,65 (ulteriore detrazione) = 240,06 euro (imposta netta) con l'entrata... ritenuta d'acconto sono le seguenti: redditi da lavoro autonomo; redditi da lavoro dipendente; redditi da capitale; altri redditi soggetti a ritenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

