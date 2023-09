Una misura terriera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una misura terriera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETTARO

Significato/Curiosita : Una misura terriera

Staffordshire terrier , o amstaff/pitbull amstaff, è una razza canina che si cominciò a selezionare negli stati uniti d'america dal 1936. è una delle tre... Sistema internazionale di unità di misura, un ettaro equivale a: 0,01 km² 1 hm² 100 dam² 10000 m² un ettaro equivale approssimativamente a: 11 959,900463010 yd²... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

