Decurta lo stipendio - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : RITENUTA

Significato/Curiosità : Decurta lo stipendio

"Decurta lo stipendio" o "ritenuta" si riferiscono a una riduzione dell'importo dello stipendio di un lavoratore, di solito per motivi fiscali, debiti o accordi aziendali. La "decurtazione" implica una diminuzione temporanea o permanente dello stipendio, mentre una "ritenuta" spesso riguarda la trattenuta di una percentuale dell'importo lordo dello stipendio per il pagamento di imposte, contributi previdenziali o altre spese. Queste pratiche possono avere impatti finanziari significativi per i dipendenti, influenzando il reddito disponibile. La decisione di attuare una decurtazione o una ritenuta può derivare da varie circostanze, comprese le politiche aziendali, le leggi fiscali e la situazione economica.

