Lavoratore agricolo feudale simile al mezzadro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoratore agricolo feudale simile al mezzadro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANENTE

Significato/Curiosita : Lavoratore agricolo feudale simile al mezzadro

Grandi promotori della mezzadria troviamo il liberale sidney sonnino e il regime fascista. simile al mezzadro era, nella società feudale, il "manente": questo... Grandi promotori dellatroviamo il liberale sidney sonnino e il regime fascista.era, nella società, il "manente": questo... La mezzadria (da un termine derivante dal latino tardo che indica "colui che divide a metà") è un contratto agrario d'associazione con il quale un proprietario di terreni (chiamato concedente) e un coltivatore (mezzadro) si dividono (normalmente a metà) i prodotti e gli utili di un'azienda agricola (podere). Il comando dell'azienda spetta al concedente. Nel contratto di mezzadria, il mezzadro rappresenta anche la sua famiglia (detta famiglia colonica). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Lavoratore agricolo feudale simile al mezzadro : lavoratore; agricolo; feudale; simile; mezzadro; lavoratore tessile; lavoratore non autonomo; Un lavoratore di tessuti nella Firenze medievale; Il congedo del lavoratore neo-papà; Un lavoratore del marmo; Fondo agricolo diviso in appezzamenti; Uno strumento agricolo ; Piccolo attrezzo agricolo atto a recidere; Noto videogioco online a tema agricolo ; Estesa proprietà terriera grande fondo agricolo ; Titolo feudale dei signori di Alsazia Assia e Turingia; Antica giurisdizione feudale ; Uomini liberi della società feudale ; La... campagna feudale ; Dominio dell epoca feudale ; Pesce simile alla razza; È simile ad una piccola fisarmonica; È simile al mortaio; Dolce simile al plum cake; Pasta all uovo romagnola simile alle penne; mezzadro , contadino, spesso di frontiera;

Cerca altre Definizioni