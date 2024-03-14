Misura terriera di un mq

SOLUZIONE: CENTIARA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Misura terriera di un mq" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Misura terriera di un mq". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Centiara? Una centiara rappresenta un'unità di misura usata per quantificare aree di terreno, equivalenti a un centesimo di ettaro. È spesso impiegata in agricoltura per stimare la dimensione di un appezzamento. La sua origine si collega a un'antica divisione del territorio, facilitando l'identificazione e la gestione delle proprietà agricole. Con questa unità si può facilmente comunicare la grandezza di un campo o di un podere.

Quando la definizione "Misura terriera di un mq" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Misura terriera di un mq" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Centiara:

C Como E Empoli N Napoli T Torino I Imola A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Misura terriera di un mq" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

