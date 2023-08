Un tipo di struttura idraulica per impedire l afflusso dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di struttura idraulica per impedire l afflusso dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TURA

Significato/Curiosita : Un tipo di struttura idraulica per impedire l afflusso dell acqua

dell'acqua (o purificazione dell'acqua) è un processo fisico-chimico che consiste nella rimozione delle sostanze contaminanti dall'acqua grezza per ottenere... Siberia tura – isola della spagna tura – città dell'ungheria tura – circoscrizione della regione di tabora (tanzania) turá – comune della slovacchia tura -... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

