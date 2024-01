La definizione e la soluzione di: Struttura architettonica verticale di sostegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Sopra di essi (architrave), a formare una sorta di porta. è una struttura coprente una minima luce. il trilite è una struttura architettonica semplice...

Il piedritto è un elemento architettonico verticale portante, che sostiene cioè il peso di altri elementi.

Poiché la sezione orizzontale del piedritto è indeterminata, la colonna stessa e il pilastro possono essere considerati casi specifici di piedritto (rispettivamente a base circolare e a base quadrangolare o poligonale o mistilinea). Anche nel caso di sostegni verticali inseriti all'interno di una muratura, dove si veda solo una faccia e non sia possibile sapere l'esatta sezione orizzontale, il termine generico di piedritto risulta il più adatto. Il termine si usa spesso anche per indicare i sostegni sui quali appoggia un arco. In tal senso, può dirsi piedritto ogni elemento verticale tra il capitello o il pulvino (se presente) di una colonna e l'imposta dell'arco.

Se si tratta del piedritto di una porta o di una finestra, si usa il termine stipite.

Italiano

Sostantivo

piedritto ( approfondimento) m sing (pl.: piedritti)

(architettura) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

pie | drìt | to

Pronuncia

IPA: /,pj'dritto/

Etimologia / Derivazione

formato dalla contrazione di piede e da dritto