Macchina idraulica

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Macchina idraulica' è 'Pompa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMPA

ALTRE SOLUZIONI: ELETTRO IDROVORA

Perché la soluzione è Pompa? Una pompa è un dispositivo che, attraverso un meccanismo di movimento, permette di trasferire fluidi da un punto all'altro. Essa sfrutta l'energia meccanica per creare una pressione che supera quella del fluido, consentendo il suo spostamento e la sua circolazione nei sistemi idraulici. La pompa è quindi un componente essenziale nelle macchine idrauliche, che sono sistemi progettati per generare, controllare e trasmettere energia attraverso l'uso di fluidi sotto pressione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Macchina idraulica". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Macchina idraulica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pompa

Se la definizione "Macchina idraulica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Macchina idraulica" conferma che la soluzione 'Pompa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pompa

P Padova O Otranto M Milano P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Macchina idraulica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pompa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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