La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipo di insalata riccia' è 'Indivia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDIVIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Indivia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Indivia? L’indivia è un tipo di insalata riccia nota per le sue foglie croccanti e leggermente amaro. Spesso usata nelle insalate miste, apporta freschezza e un tocco di carattere ai piatti. Originaria del Nord Africa e molto diffusa in Italia, si presta anche alla cottura. È ideale per chi cerca un’alternativa salutare e saporita alle insalate tradizionali.

Stai cercando la risposta alla definizione "Tipo di insalata riccia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

A Ancona

