Dovrebbe impedire il salto di corsia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dovrebbe impedire il salto di corsia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SPARTITRAFFICO

Significato/Curiosità : Dovrebbe impedire il salto di corsia

Lo spartitraffico, noto anche come barriera divisoria o guard-rail, è un elemento stradale progettato per impedire il salto di corsia o la penetrazione di veicoli su corsie opposte o su aree non destinate alla circolazione. Queste barriere sono realizzate in materiali robusti come acciaio o cemento armato e sono posizionate lungo le strade e le autostrade per migliorare la sicurezza stradale. La loro funzione principale è quella di prevenire incidenti frontali o scontri tra veicoli provenienti da direzioni opposte, riducendo il rischio di collisioni gravi e salvaguardando la vita dei conducenti. Inoltre, le barriere divisorie possono essere utilizzate per separare corsie di senso opposto e limitare lo spostamento accidentale tra corsie durante il cambio di direzione. In sintesi, lo spartitraffico svolge un ruolo cruciale nella sicurezza stradale, prevenendo incidenti potenzialmente fatali e mantenendo l'ordine nel traffico veicolare.

Altre risposte alla domanda : Dovrebbe impedire il salto di corsia : dovrebbe; impedire; salto; corsia;

Su: Altre risposte alla domanda : : nessuno; dovrebbe; saperlo; invece; Non ne ha nessuno chi recita un monologo; Non è succeduto a nessuno ; Si dice che ...Un imposta che nonessere ripetuta; Non sichiederla a una signora; Si ha quando in cassa e è meno di quantoprenderselo chi fa qualcosa di bello;Su: Suo secondo gol in champions league, stavolta nell'andata degli ottavi di finale sul campo del porto, non riuscendo comunque a impedire la ...Un tipo di struttura idraulica perl afflusso dell acqua;vietare; Opporsi, vietare;Su: Il salto con l'asta è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera nella quale l'atleta, dopo aver preso una breve ...Esclamazione che invita al; Competizione sciistica con gare di fondo e di; Sara: ex primatista mondiale nelin alto; Si impugna per unin alto;Su: Bianco e rosso. ^ uso dei cordoli sul terreno di campagna, su trotuar-moskow.ru. ^ sulla differenza tra l'efficacia del cordolo in c.a. e quello in ...In mezzo alla; Unadella chiesa; Affianca la carreggiata e la; Si trovano in