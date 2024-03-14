Deposito terroso d acqua

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Deposito terroso d acqua' è 'Fanghiglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FANGHIGLIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Deposito terroso d acqua" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Deposito terroso d acqua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Fanghiglia? Una fanghiglia è un accumulo di terriccio e acqua, formando una massa viscosa e soffice. Si trova spesso in zone umide o vicino a corsi d'acqua, dove l'acqua si mescola con il suolo creando questa particolare formazione. La presenza di fanghiglie può indicare un terreno saturo di umidità o un ambiente di grande naturalezza. È un elemento caratteristico di ecosistemi umidi e contribuisce alla biodiversità locale.

Deposito terroso d acqua nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fanghiglia

La soluzione associata alla definizione "Deposito terroso d acqua" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Deposito terroso d acqua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Fanghiglia:

F Firenze A Ancona N Napoli G Genova H Hotel I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Deposito terroso d acqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

