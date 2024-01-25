Alta struttura per cavi elettrici

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Alta struttura per cavi elettrici' è 'Traliccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRALICCIO

Perché la soluzione è Traliccio? Un traliccio è una struttura elevata progettata per sostenere e proteggere i cavi elettrici, consentendo il passaggio sicuro di energia attraverso le linee di trasmissione. Questa costruzione è composta da elementi metallici assemblati in modo da garantire stabilità e resistenza alle intemperie, mantenendo i cavi in posizione elevata e lontano da ostacoli o zone di traffico. La presenza di un traliccio permette di distribuire l'energia in modo efficiente e sicuro su vaste aree, facilitando l'erogazione di corrente alle utenze.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alta struttura per cavi elettrici". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Alta struttura per cavi elettrici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Traliccio

La soluzione associata alla definizione "Alta struttura per cavi elettrici" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alta struttura per cavi elettrici" conferma che la soluzione 'Traliccio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Traliccio

T Torino R Roma A Ancona L Livorno I Imola C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alta struttura per cavi elettrici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Traliccio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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