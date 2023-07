Argine per laghi artificiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Argine per laghi artificiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un argine per laghi artificiali o diga è una struttura di ingegneria idraulica costruita per trattenere l'acqua e formare un lago artificiale o un bacino idrico. Queste opere possono avere molteplici scopi, come la produzione di energia idroelettrica, la regolazione del flusso d'acqua, l'approvvigionamento idrico, l'irrigazione o la protezione da inondazioni. Gli argini sono solitamente realizzati con materiali come terra, roccia o calcestruzzo, e vengono progettati con una serie di componenti, come spillway e prese d'acqua, per gestire il livello dell'acqua e prevenire danni strutturali. La costruzione di dighe richiede una rigorosa analisi dei rischi ambientali e sociali per garantire la sicurezza e l'efficienza a lungo termine di queste importanti opere di ingegneria.

