La Soluzione ♚ Lo sbarramento di Kariba La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lo sbarramento di Kariba. DIGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo sbarramento di kariba: Una diga è uno sbarramento artificiale permanente, fisso o mobile, atto a regolare il deflusso di un corso d'acqua naturale, a creare un lago artificiale, oppure a proteggere un tratto di costa o un porto. In Italia, quando una diga produce un invaso superiore al milione di metri cubi o è alta più di 15 m, prende il nome di "grande diga" e il suo controllo spetta direttamente allo stato. Quando supera i 10 m di altezza o i centomila metri cubi risulta essere sotto il controllo delle regioni. Per dimensioni inferiori, il suo controllo spetta al gestore che può essere anche privato. Di solito l'ultimo tipo di diga prende il nome di ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Una diga è uno sbarramento artificiale permanente, fisso o mobile, atto a regolare il deflusso di un corso d'acqua naturale, a creare un lago artificiale, oppure a proteggere un tratto di costa o un porto. In Italia, quando una diga produce un invaso superiore al milione di metri cubi o è alta più di 15 m, prende il nome di "grande diga" e il suo controllo spetta direttamente allo stato. Quando supera i 10 m di altezza o i centomila metri cubi risulta essere sotto il controllo delle regioni. Per dimensioni inferiori, il suo controllo spetta al gestore che può essere anche privato. Di solito l'ultimo tipo di diga prende il nome di ... diga ( approfondimento) f sing (pl.: dighe) (geologia) (idraulica) (ingegneria) sbarramento permanente di un corso d'acqua, per formare un lago artificiale e produrre elettricità Sillabazione dì | ga Pronuncia IPA: /'diga/ Etimologia / Derivazione dall’olandese dijk attraverso il francese digue o dique Sinonimi sbarramento, argine, briglia, chiusa, molo

(senso figurato) difesa, freno, barriera, riparo Altre Definizioni con diga; sbarramento; kariba; Giacca di maglia senza collo; Foto 1 Una gita a 4781 Campobasso|; Uno sbarramento stradale; Costituiscono uno sbarramento al supermercato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo sbarramento di Kariba

DIGA

D

I

G

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Lo sbarramento di Kariba' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.