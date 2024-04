La definizione e la soluzione di 10 lettere: Argine rinforzato. TERRAPIENO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il terrapieno è un accumulo di terreno realizzato artificialmente per vari scopi. Può essere sistemato in modo da autosostenersi oppure raccolto all'interno di opere di sostegno. Viene utilizzato principalmente per sostenere la base di strade e ferrovie (in questi casi viene spesso chiamato rilevato), per rinforzare muri o argini, per formare dighe di modesta altezza, e per creare terrazzamenti. In passato è stato molto utilizzato nella costruzione di fortificazioni. Usato già dalla protostoria (l'Aggere romano), il suo uso fu incrementato quando comparvero le armi da fuoco; la massa del terrapieno riusciva a contrastare la forza dirompente ...

terrapieno ( approfondimento) m sing (pl.: terrapieni)

(ingegneria) (architettura) ammasso di terra messa accanto a strutture antecedenti per protezione

Sillabazione

ter | ra | piè | no

Pronuncia

IPA: /terra'pjno/

Etimologia / Derivazione

formato da terra e da pieno

Sinonimi

rialzo, sbarramento, riparo, sostegno, argine, diga, chiusa, molo, banchina, muro, bastione

aggere

Contrari

spianata

Parole derivate