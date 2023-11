La definizione e la soluzione di: Corsi d acqua artificiali utilizzati per l irrigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANALI

Significato/Curiosita : Corsi d acqua artificiali utilizzati per l irrigazione

Naviglio di bereguardo, naviglio di paderno e vettabbia, e i corsi d'acqua artificiali canale ticinello, canale vetra, cavo redefossi, cavo ticinello... Aziende Canali – azienda italiana di produzione di abbigliamento Geografia Canali – frazione del comune italiano di Reggio nell'Emilia

– frazione del comune italiano di Reggio nell'Emilia Val Canali – vallata alpina del Trentino orientale

– vallata alpina del Trentino orientale Canali – torrente della Val Canali

– torrente della Val Canali Canali (o Val di Canali) – nome italiano del comune di Konavle (già Konavlje e Konavli) nella regione raguseo-narentana in Croazia Persone Diego Canali (1988) – calciatore argentino, di ruolo attaccante

(1988) – calciatore argentino, di ruolo attaccante Enrico Canali (1905–...) – calciatore e allenatore di calcio italiano

(1905–...) – calciatore e allenatore di calcio italiano Francesco Canali (1764-1835) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

(1764-1835) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano Franco Canali (1926) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante

(1926) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante Gianfranco Canali (1950-1998) – storico italiano

(1950-1998) – storico italiano Giorgio Canali (1939) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista

(1939) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista Giorgio Canali (1958) – chitarrista e cantante italiano

(1958) – chitarrista e cantante italiano Giovanni Giuseppe Canali (1781-1851) – patriarca cattolico e arcivescovo cattolico italiano

(1781-1851) – patriarca cattolico e arcivescovo cattolico italiano Guido Canali (1935) – architetto italiano

(1935) – architetto italiano Isabella Andreini Canali (1562-1604) – attrice teatrale, scrittrice e poetessa italiana

(1562-1604) – attrice teatrale, scrittrice e poetessa italiana Laura Canali (1968) – cartografa italiana

(1968) – cartografa italiana Luca Canali (1925-2014) – latinista e scrittore italiano

(1925-2014) – latinista e scrittore italiano Luigi Canali – scienziato, astronomo ed erudito italiano

– scienziato, astronomo ed erudito italiano Luigi Canali ("Capitano Neri", 1912-circa 1945) – partigiano ed esperantista italiano intellettuale, attivo militante comunista e antifascista

("Capitano Neri", 1912-circa 1945) – partigiano ed esperantista italiano intellettuale, attivo militante comunista e antifascista Mario Canali (1952) – artista italiano

(1952) – artista italiano Mauro Canali (1942) – docente e storico italiano

(1942) – docente e storico italiano Nicola Canali (1874-1961) – cardinale italiano

(1874-1961) – cardinale italiano Paolo Canali (1911-1979) – doppiatore italiano Pagine correlate Canale

