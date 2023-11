La definizione e la soluzione di: Contribuiscono a inquinare fiumi e laghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Contribuiscono a inquinare fiumi e laghi

Disastro petrolifero. consiste nella contaminazione dell'acqua, dei fiumi, dei laghi e dei mari derivante da liquami o rifiuti domestici, urbani, chimico... L'impianto di scarico è quella parte dei motori termici che serve per l'evacuazione dei gas di scarico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Alla sua immunità contribuiscono i vaccini; contribuiscono al benessere; Le tortuosità dei fiumi ; Scienza che studia i fiumi ; Parti finali dei fiumi ; I letti dei fiumi ; Alimenta i laghi di Brienz e Thun; Si pescano nei laghi ; Forma i laghi di Mantova; I fiumi che scaricano i laghi ;

Cerca altre Definizioni