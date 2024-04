La definizione e la soluzione di 6 lettere: Parte dell alveo di un fiume fra l acqua e l argine. GOLENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Con il termine di golena si fa riferimento a quello spazio piano compreso tra la riva di un corso d'acqua e il suo argine.

golena ( approfondimento) f (pl.: golene)

(geografia) striscia di terreno pianeggiante adiacente alle rive o agli argini di froldo (posti cioè in corrispondenza delle sponde naturali) di un corso d'acqua, che viene sommersa nei periodi di piena; se il corso d'acqua è provvisto di argini maestri (insommergibili) e argini secondari, si definisce golena sia la zona compresa tra l'alveo di magra e l'argine secondario (golena indifesa), che l'ampia fascia delimitata dall'argine secondario e l'argine maestro (golena difesa).

Sillabazione

go | lè | na

Pronuncia

IPA: /go'lna/

Etimologia / Derivazione

discussa; forse da gola (dell'argine), dal latino gula, dalla radice pie *gar- / *gal- . Nelle lingue celtiche vi sono parole che potrebbero avere la medesima radice e indicano una valle stretta, come gleann ( /glen/) in gaelico irlandese e scozzese, glionn o glan in manx; in inglese esiste la parola glen. La parola "golena" è utilizzata sopra tutto nell'Italia del Nord in aree un tempo celtiche o fortemente influenzate dai Celti.