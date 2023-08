Si pescano nei laghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pescano nei laghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TROTE

Significato/Curiosita : Si pescano nei laghi

Presente in giappone. si può incontrare nel mar del giappone, nel mar di bering e nel mar di okhotsk. è stato introdotto nei grandi laghi e in alcune zone... Parlare di trota salmonata. non si tratta di una sottospecie, ma solamente di trote il cui colore rosato della carne ricorda quello del salmone. il colore dipende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

