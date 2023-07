Pilastro posto nella parte terminale di un muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pilastro posto nella parte terminale di un muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANTA

Significato/Curiosità : Pilastro posto nella parte terminale di un muro

Un pilastro posto nella parte terminale di un muro è un elemento architettonico noto come "anta". Le ante possono essere utilizzate sia per scopi strutturali che decorativi. Posizionate alle estremità dei muri, le ante contribuiscono a rinforzare e stabilizzare la struttura, garantendo la sua stabilità. Tuttavia, sono spesso anche utilizzate per scopi estetici, aggiungendo dettagli decorativi agli edifici. Le ante possono essere scolpite, intagliate o decorate con motivi ornamentali, riflettendo lo stile e l'epoca dell'architettura in cui sono utilizzate. Sia nell'architettura antica che in quella moderna, le ante svolgono un ruolo importante nell'aspetto e nella funzionalità degli edifici.

