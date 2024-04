La Soluzione ♚ Circondare con un muro La definizione e la soluzione di 7 lettere: Circondare con un muro. CINTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Circondare con un muro: La Romanche è un torrente che scorre nel sud-est della Francia. La sorgente è situata nella parte settentrionale del massiccio des Écrins e si getta nel Drac a Champ-sur-Drac, a sud di Grenoble. La valle percorsa dal torrente viene chiamata Oisans. La Romanche attraversa le seguenti città: La Grave nelle Alte Alpi e di Bourg-d'Oisans, nel Livet-et-Gavet, di Vizille e di Champ-sur-Drac nell'Isère. I suoi principali affluenti sono il Vénéon e l'Eau d'Olle. Trattasi di un torrente alpino il cui letto è stato preservato senza alcun intervento da parte dell'uomo di particolare rilievo, nel suo primo tratto nelle Alte-Alpi grazie all'istituzione ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: La Romanche è un torrente che scorre nel sud-est della Francia. La sorgente è situata nella parte settentrionale del massiccio des Écrins e si getta nel Drac a Champ-sur-Drac, a sud di Grenoble. La valle percorsa dal torrente viene chiamata Oisans. La Romanche attraversa le seguenti città: La Grave nelle Alte Alpi e di Bourg-d'Oisans, nel Livet-et-Gavet, di Vizille e di Champ-sur-Drac nell'Isère. I suoi principali affluenti sono il Vénéon e l'Eau d'Olle. Trattasi di un torrente alpino il cui letto è stato preservato senza alcun intervento da parte dell'uomo di particolare rilievo, nel suo primo tratto nelle Alte-Alpi grazie all'istituzione ... cintare (vai alla coniugazione) (raro) circondare con una cinta di mura, o come una cinta di mura cintare un castello con una muraglia, con un fossato (lotta) in alcuni sport di combattimento, afferrare l'avversario alla vita stringendolo e/o sollevandolo il lottatore ha cintato il suo avversario, e ora lo costringe a terra Sillabazione cin | tà | re Pronuncia IPA: /tin'tare/ Etimologia / Derivazione da cinta Termini correlati cinto, recintare Parole derivate cintatura Altre Definizioni con cintare; circondare; muro; Circondare attorniare; Circondare con palizzate; Una faccia del muro; Ripiano appeso al muro; Rivestire con calce i mattoni che formano il muro; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Circondare con un muro

CINTARE

