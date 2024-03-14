La basilica di Assisi che ospita la Porziuncola

Home / Soluzioni Cruciverba / La basilica di Assisi che ospita la Porziuncola

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'La basilica di Assisi che ospita la Porziuncola' è 'Santa Maria Degli Angeli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Santa Maria Degli Angeli? Santa Maria degli Angeli è una chiesa situata ad Assisi, nota per essere un importante luogo di pellegrinaggio e spiritualità. La sua struttura si trova all’interno di un grande complesso che include la famosa Porziuncola, un piccolo edificio che rappresenta un punto centrale di devozione e storia francescana. Questa chiesa, con il suo significato religioso e culturale, attira visitatori desiderosi di immergersi nel contesto spirituale e storico di Assisi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La basilica di Assisi che ospita la Porziuncola". La risposta di 21 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La basilica di Assisi che ospita la Porziuncola nei cruciverba: la soluzione di 21 lettere è Santa Maria Degli Angeli

In presenza della definizione "La basilica di Assisi che ospita la Porziuncola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La basilica di Assisi che ospita la Porziuncola" conferma che la soluzione 'Santa Maria Degli Angeli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 21 lettere della soluzione Santa Maria Degli Angeli

S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona M Milano A Ancona R Roma I Imola A Ancona D Domodossola E Empoli G Genova L Livorno I Imola A Ancona N Napoli G Genova E Empoli L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La basilica di Assisi che ospita la Porziuncola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Santa Maria Degli Angeli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: In Piemonte ospita la Basilica di San GaudenzioUna basilica presso AssisiSan Pietro in : ospita il Mosè di MichelangeloLa basilica di Nostra Signora del a SaragozzaOspita le notizie più importanti