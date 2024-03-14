Propendere nella scelta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Propendere nella scelta' è 'Optare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Propendere nella scelta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Propendere nella scelta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Optare? Optare significa inclinarsi verso una determinata scelta, preferendo un’opzione piuttosto che un’altra. È un gesto che riflette una decisione consapevole, guidata da preferenze o convinzioni personali. Quando si opta per qualcosa, si manifesta una preferenza netta e volontaria, spesso dopo aver valutato le alternative disponibili. Questo atteggiamento permette di prendere decisioni più mirate e coerenti con i propri desideri o bisogni. La capacità di optare aiuta a orientarsi nelle scelte quotidiane e nelle situazioni complesse.

La definizione "Propendere nella scelta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Propendere nella scelta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Optare:

O Otranto P Padova T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Propendere nella scelta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

