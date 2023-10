La parte terminale di un campanile o di un obelisco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte terminale di un campanile o di un obelisco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CUSPIDE

Significato/Curiosita : La parte terminale di un campanile o di un obelisco

Braccio di carlo magno, poiché è unito alla parte terminale del portico basilicale dove si trova la statua equestre di quell'imperatore cristiano. il braccio... Sua cuspide in acciaio inossidabile, ne è un esempio. stile gotico altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «cuspide» portale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

