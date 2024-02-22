Prese il posto del piroscafo

SOLUZIONE: MOTONAVE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prese il posto del piroscafo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prese il posto del piroscafo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Motonave? Una motonave è un grande mezzo di trasporto marittimo che ha sostituito i tradizionali piroscafi, offrendo maggiore velocità e capacità di carico. Questi battelli sono progettati per viaggi lunghi e sono spesso utilizzati nel commercio internazionale o per trasporto passeggeri. La loro evoluzione ha rivoluzionato il modo di spostarsi via mare, rendendo più efficienti i collegamenti tra diverse parti del mondo.

Per risolvere la definizione "Prese il posto del piroscafo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prese il posto del piroscafo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Motonave:

M Milano O Otranto T Torino O Otranto N Napoli A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prese il posto del piroscafo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

