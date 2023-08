Struttura di cura di un malato terminale ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura di cura di un malato terminale ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HOSPICE

Significato/Curiosita : Struttura di cura di un malato terminale ing

Riutilizza parzialmente anche alcune strutture. l'edificio, intitolato a giacomo buranello, fu costruito su progetto dell'ing. guido veneziani e inaugurato il... (infermiera inglese, poi laureatasi in medicina, che per prima concepì gli hospice come luogo e metodo di trattamento dei malati e delle malattie terminali)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Struttura di cura di un malato terminale ing : struttura; cura; malato; terminale; struttura che accoglie i bambini nei centri commerciali; La struttura del corpo dei lombrichi; Un tipo di struttura idraulica per impedire l afflusso dell acqua; La struttura di sostegno; La struttura portante della casa; Procura re sofferenza; Si assicura alla giustizia; Oscura no le finestre; Molto oscura ; Sono accura te nelle case di pregio; Ammalato fiacco; La segue l ammalato ; Cuore di malato ; Ammalato immaginario; Il commediografo de Il malato immaginario; Pilastro posto nella parte terminale di un muro; Il terminale che cattura le immagini; Il terminale dei pullman; Il terminale che disegna grafici;

Cerca altre Definizioni