Il tennista spagnolo vincitore quattordici volte del Roland Garros di Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tennista spagnolo vincitore quattordici volte del Roland Garros di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RAFAEL NADAL

Significato/Curiosita : Il tennista spagnolo vincitore quattordici volte del roland garros di parigi

Su quattordici finali disputate, otto titoli challenger e sette futures. nelle prove del grande slam ha raggiunto la semifinale al roland garros del 2020... Una richiesta di rimozione del riconoscimento nell'apposita pagina. rafael nadal parera, detto rafa (manacor, 3 giugno 1986), è un tennista spagnolo.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

