Lo sport al Roland Garros - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport al Roland Garros. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TENNIS

Significato/Curiosita : Lo sport al roland garros

Slam: 10 australian open (record assoluto), 7 wimbledon, 3 us open e 3 roland garros. è inoltre l'unico tennista dell'era open, insieme a rod laver, ad aver... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tennis (disambigua). il tennis, derivato dall'antica pallacorda, è uno sport della racchetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

