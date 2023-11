La definizione e la soluzione di: Roland open di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Significato/Curiosita : Roland open di tennis

Progetto di riferimento. coordinate: 48°50'49n 2°14'57e / 48.846944°n 2.249167°e48.846944; 2.249167 l'open di francia di tennis, noto anche come roland garros... L'Open di Francia di tennis, noto anche come Roland Garros (IPA: [l~ gas]), è il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico, ...