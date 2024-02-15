La cattedrale simbolo di Parigi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La cattedrale simbolo di Parigi' è 'Notre Dame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTRE DAME

Perché la soluzione è Notre Dame? Notre Dame è un imponente esempio di architettura gotica che si erge nel cuore di Parigi, rappresentando un simbolo culturale e spirituale della città. La sua struttura maestosa, con i dettagli scolpiti e le vetrate colorate, trasmette un senso di grandiosità e di storia. Questa chiesa è stata testimone di eventi importanti e continua a essere un punto di riferimento per residenti e turisti, incarnando l'essenza stessa della capitale francese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cattedrale simbolo di Parigi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La cattedrale simbolo di Parigi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Notre Dame

La definizione "La cattedrale simbolo di Parigi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cattedrale simbolo di Parigi" conferma che la soluzione 'Notre Dame' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Notre Dame

N Napoli O Otranto T Torino R Roma E Empoli D Domodossola A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cattedrale simbolo di Parigi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Notre Dame' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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