La definizione e la soluzione di: Marco vincitore del Festival di Sanremo 2023. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Marco Mengoni (Ronciglione, 25 dicembre 1988) è un cantautore italiano.

Si tratta del primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015, nonché il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. Inoltre è il primo artista italiano finalista come Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards 2013. Nel 2014 viene eletto Miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids' Choice Awards 2014 di Los Angeles.

Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale come membro di un quintetto vocale, a 16 anni decide di intraprendere la carriera solista. È salito alla ribalta nel 2009, vincendo la terza edizione del talent show X Factor e firmando quindi un contratto discografico con la Sony Music. Nel corso della sua carriera ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, trionfando nel 2013 con L'essenziale e nel 2023 con Due vite; per entrambi gli anni è stato scelto per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, classificandosi settimo all'edizione 2013 e quarto in quella del 2023. Nel 2013 ha inoltre rappresentato l'Italia anche all'annuale MTV Europe Music Awards, vincendo il titolo di Best Italian Act e successivamente quello di Best South Europe Act. Nel 2021 ha poi vinto il Power Hits Estate con il tormentone Ma stasera.

Nel corso della sua carriera ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui dieci Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, oltre a nove candidature al World Music Award.

Italiano

Sostantivo

airone ( approfondimento) m (pl.: aironi)

(zoologia) , (ornitologia) grosso uccello acquatico dell'ordine dei Pelecaniformi, della famiglia degli Ardeidi, del genere Ardea, con collo incurvato a S, lungo becco appuntito, lunghe zampe, piume bianche, rosse o cinerine, che vive solitamente sulle rive dei fiumi, dei laghi, delle lagune; la sua classificazione scientifica è Ardea ( tassonomia) penne dell'airone, specialmente bianco, usate come ornamento di cappelli

Sillabazione

ai | rò | ne

Pronuncia

IPA: /ai'rone/

Etimologia / Derivazione

con influsso del francese héron dall'antico aghirone, che è dal lombardo *heigaro; cfr. antico alto-tedesco heig(a)ro, medio olandese heiger.

Sinonimi

garza, sgarza, aghirone

Termini correlati

airone bianco maggiore, airone cenerino, airone del sole, airone gigante, airone golia, airone guardabuoi, airone rosso, garzetta, tarabuso

Varianti

(antico) (dialettale) aghirone

Iperonimi