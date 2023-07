Arbusti delle Ande le cui radici hanno proprietà medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arbusti delle Ande le cui radici hanno proprietà medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RATANIE

Significato/Curiosità : Arbusti delle Ande le cui radici hanno proprietà medicinali

La Ratania, o Krameria, è un arbusto originario delle Ande, noto per le sue proprietà medicinali. Le radici della Ratania contengono composti attivi, tra cui tannini, flavonoidi e alcaloidi, che conferiscono alle radici le loro proprietà terapeutiche. Tradizionalmente, la Ratania è stata utilizzata come astringente, antinfiammatorio e cicatrizzante. Viene impiegata per il trattamento di disturbi gastrointestinali, come diarrea e dissenteria, e per ridurre l'infiammazione delle mucose. Inoltre, la Ratania è usata per lenire le irritazioni della pelle, come tagli, scottature o ulcere. Il suo utilizzo può avvenire sia attraverso l'applicazione topica, sotto forma di unguenti o lozioni, che per via orale, sotto forma di decotti o estratti. La Ratania rappresenta quindi una pianta dalle proprietà medicinali preziose, che trova impiego nella medicina tradizionale delle Ande per trattare una serie di disturbi comuni.

