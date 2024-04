La Soluzione ♚ Arbusti dai fiori rosei La definizione e la soluzione di 8 lettere: Arbusti dai fiori rosei. TAMERICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Arbusti dai fiori rosei: Tamarix L. è un genere di piante della famiglia delle Tamaricaceae, originario delle zone sabbiose e salmastre del Vecchio Mondo.Il nome del genere è di origine latina e deriverebbe dal fiume Tambre, chiamato anticamente "Tamara", che scorre in Galizia. Sostantivo Significato e Curiosità su: Tamarix L. è un genere di piante della famiglia delle Tamaricaceae, originario delle zone sabbiose e salmastre del Vecchio Mondo.Il nome del genere è di origine latina e deriverebbe dal fiume Tambre, chiamato anticamente "Tamara", che scorre in Galizia. tamerice ( approfondimento) f sing (pl.: tamerici) (botanica) pianta decorativa con minuscole foglie di color verde tenue e fiori rosati Sillabazione ta | me | rì | ce Pronuncia IPA: /tame'rite/ Etimologia / Derivazione dal latino tamarix Iperonimi Tamaricacee Altre Definizioni con tamerici; arbusti; fiori; rosei; Arbusti ornamentali dai fiori rosei; Arbusti dai fiori rosa o bianchi; Albero con grandi fiori; Una piantina dai fiori gialli; I fiori dell innocenza; Cerca altre soluzioni cruciverba

