La definizione e la soluzione di: Mobiletti per medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ARMADIETTI

Significato/Curiosita : Mobiletti per medicinali

Adams, entra nel seminterrato della dottoressa, dove i due trovano molti medicinali (tra cui il lex-2) e un recinto adatto a farvi giocare emily, deducendo... Adams, entra nel seminterrato della dottoressa, dove i due trovano molti(tra cui il lex-2) e un recinto adatto a farvi giocare emily, deducendo... Con il termine di pin-up (termine di lingua inglese traducibile con "da appendere") si indicano generalmente le ragazze - solitamente procaci, ammiccanti e sorridenti - fotografate in abiti succinti le cui immagini, durante il primo conflitto mondiale, iniziarono a diffondersi su molte riviste settimanali degli Stati Uniti, per iniziativa del presidente Thomas Woodrow Wilson, il quale aveva istituito la Division of Pictorial Publicity, con lo scopo di ideare stimoli visivi per convincere gli uomini ad arruolarsi. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mobiletti per medicinali : mobiletti; medicinali; mobiletti accanto al letto; mobiletti per calzature; mobiletti alle pareti della cucina; Una bottega di erbe medicinali ; Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle piante; Si usa per dosare i medicinali ; Un uso da medicinali ; Quelle d urto prevedono massicce dosi di medicinali ;

Cerca altre Definizioni