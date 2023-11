La definizione e la soluzione di: L estremità delle radici dei denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : APICE

Significato/Curiosita : L estremita delle radici dei denti

Veniva quindi utilizzata per lavarsi i denti. nel mondo musulmano, masticare ramoscelli d'albero, o le radici ed i ramoscelli dell'albero salvadora persica... Apice è un comune italiano di 5 310 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L estremità delle radici dei denti : estremità; radici; denti; Un estremità indicata nelle cartine terrestri; Pezzo di metallo all estremità della cintura che permette di allacciarla; Il foro posto a un estremità dell ago; Un estremità dello schieramento; All estremità della coda ha la Stella polare; radici mangerecce; L enorme albero indiano con le radici aeree; radici piccanti usate in cucina; Insetto che danneggia le radici delle piante; Gli amidi estratti da tuberi e radici ; Lo sono i denti del giudizio; Affonda i denti nel legno; Che mostra tutti i denti ; Tinge i denti di nero; Triturati con i denti ;

