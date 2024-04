La Soluzione ♚ Medicinali per il cuore

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Medicinali per il cuore. CARDIOTONICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Medicinali per il cuore: Del genere tamarindus. il tamarindo è utilizzato per l'alimentazione, per scopi ornamentali e anche per le sue proprietà medicinali. ha una crescita lenta;... I digitalici, detti anche glicosidi cardioattivi per la presenza di glucidi nella molecola, sono farmaci cardiocinetici, e sono sostanze estratte dai fiori della digitale (nome comune di diverse piante del genere Digitalis, la più importante delle quali è Digitalis purpurea; meno importanti Digitalis alba e D. lanata). Per questo sono anche colloquialmente chiamati "digitale" come farmaco. I principi attivi più noti sono la digossina, la ...

