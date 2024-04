La definizione e la soluzione di 7 lettere: Gli enormi alberi indiani con le radici aeree. BANIANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Bengalese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: I Baniani (o Bania, Baniya, Vani o Vania) sono una comunità di mercanti, banchieri, prestatori di denaro indiani, e nei tempi moderni dirigenti d'impresa. Il termine è usato in un senso più ampio in Bengala per identificare chiunque presti denaro ed è coinvolto in attività similari, mentre in altre regioni dell'India è applicato solo a jati specifiche. La parola Bania deriva dalla parola sanscrita vaij o baij che significa "mercante".

(bot)

(botanica) baniano (Ficus benghalensis)

Sinonimi