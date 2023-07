Bruna scura così come la liquirizia lascia la bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bruna scura così come la liquirizia lascia la bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NERASTRA

Significato/Curiosità : Bruna scura così come la liquirizia lascia la bocca

Bruna scura, come la più pregiata delle liquirizie, lascia un'impressione inconfondibile. Il suo colore intenso, quasi nero, evoca un senso di mistero e fascino. La sua chioma è densa e lucente, riflettendo la luce con una sfumatura sottile ma evidente. Come la liquirizia, la sua tonalità nerastra è avvolta da un'aura intrigante, che cattura l'attenzione e incanta chiunque la osservi.

