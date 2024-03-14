Si dà con la bocca

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dà con la bocca' è 'Bacio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BACIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dà con la bocca" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dà con la bocca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bacio? Un bacio è un gesto affettuoso che si dà con la bocca, espressione di amore, amicizia o saluto tra persone. Questo gesto può comunicare emozioni profonde senza l'uso delle parole, rappresentando un modo di avvicinarsi e condividere sentimenti. La delicatezza del contatto e il significato che si attribuisce rendono il bacio un gesto universale, capace di attraversare culture e linguaggi. Ogni bacio porta con sé un messaggio unico che arricchisce i legami tra individui.

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Si dà con la bocca nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bacio

Se la definizione "Si dà con la bocca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dà con la bocca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bacio:

B Bologna A Ancona C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dà con la bocca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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