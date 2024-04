La Soluzione ♚ Più bruna che bionda La definizione e la soluzione di 7 lettere: Più bruna che bionda. CASTANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piu bruna che bionda: Castana (Castàn in dialetto oltrepadano) è un comune italiano di 709 abitanti della provincia di Pavia in Lombardia. Si trova sulle colline dell'Oltrepò Pavese, tra le valli Versa e Scuropasso. Lombardo Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Castana (Castàn in dialetto oltrepadano) è un comune italiano di 709 abitanti della provincia di Pavia in Lombardia. Si trova sulle colline dell'Oltrepò Pavese, tra le valli Versa e Scuropasso. castana f sing femminile singolare di castan Sillabazione cas | tà | na Pronuncia IPA: /kas'tna/, /ka'tna/ Etimologia / Derivazione vedi castan vedi castan Altre Definizioni con castana; bruna; bionda; Tra bionda e bruna; Una ragazza bruna; La più nota bambola bionda; Una bionda guerriera dei cartoni: Moon; Cerca altre soluzioni cruciverba

CASTANA

