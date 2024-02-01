La lascia il piede

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La lascia il piede' è 'Orma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La lascia il piede" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La lascia il piede". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Orma? L'orma è la traccia lasciata dal piede su una superficie, testimonianza di un passaggio. Può essere impresse nella terra, sulla neve o sul fango, e spesso racconta storie di chi è passato. Questa traccia può essere importante per rintracciare qualcuno o per studiare ambienti e comportamenti. Rappresenta un segno permanente o temporaneo, che conserva l'impronta di un movimento.

La lascia il piede nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orma

Questa pagina è dedicata alla definizione "La lascia il piede" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La lascia il piede" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orma:

O Otranto R Roma M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La lascia il piede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

