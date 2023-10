Scura di capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scura di capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BRUNA

Significato/Curiosita : Scura di capelli

Mediamente di 170 capelli per cm². il colore dei capelli è dato dalla melanina, sostanza colorata: ne esistono di due tipi: l'eumelanina, scura (capelli neri);... Bruna – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Bruno Geografia Cechia Bruna – nome italiano della città di Brno Italia Bruna – frazione del comune di Castel Ritaldi (PG).

– frazione del comune di Castel Ritaldi (PG). Bruna – fiume della Provincia di Grosseto Persone Antonio Bruna – calciatore italiano

– calciatore italiano Cindy Bruna – modella francese

– modella francese Dick Bruna – fumettista, disegnatore e illustratore olandese

– fumettista, disegnatore e illustratore olandese Franco Bruna – fumettista e illustratore italiano

– fumettista e illustratore italiano Pablo Bruna – compositore e organista spagnolo

– compositore e organista spagnolo Settimio Bruna – politico italiano Altro 290 Bruna – asteroide

– asteroide Bruna – razza bovina Mediamente170per cm². il colore deiè dato dalla melanina, sostanza colorata: ne esistonodue tipi: l'eumelanina,neri);... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

